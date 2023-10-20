تراند اليوم : بالفيديو.. سعود الصرامي يكشف أسباب غياب نادي النصر في الصحافة الرياضية الورقية

صحيفة الخليج 365: كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي عن أسباب غياب نادي النصر في الصحافة الرياضية الورقية.

وقال الصرامي خلال لقائه على قناة إم بي سي أن النصر ليس غائبا أو مغيبا بالعكس متصدر المشهد، ولكن الناس تستخدمه كجنود احتياط موضحا: مثلا الأهلاويين يبغون يغيظون الاتحاديين يستكتبون النصراويين، وكذلك مثل للأستاذ محمد الدويش كاتب مرموق، كتب سنة أو سنتين في الجزيرة وبعدين وقف، ما كتب وهو في قمة توهجه، وأيضا الأمير عبدالرحمن بن سعود لم يكتب زاويته الشهيرة بصراحة في الجزيرة أو الرياض، كتبها في الملاعب الرياضية والرياضي والمدينة وعكاظ فقط.

وأضاف: هل كانوا النصراويين سابقين القدماء في بداية تكوين الصحافة الرياضية؟ ممكن إنهم مؤمنين إن الصحافة الرياضية إذا كانت معك كنصراوي إنه قد يساعد في زعزعتك كإدارة ومطالبة باستقالتك عشان كذا قال لا أنا ما أبغى نصراويين لا في الجزيرة ولا الرياض عشان الجمهور يجي معاي ويأيدني في كل ما اتخذه من قرارات وهذا ممكن.