شكرا لقرائتكم طيران ناس الراعي الرسمي للبطولة العربية للريشة الطائرة بالرياض 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقع طيران ناس الناقل الوطني الرائد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط عقد رعاية للاتحاد السعودي للريشة الطائرة خلال البطولة العربية لعام 2024 المقامة بالرياض.

خدمات النقل الجوي

وبموجب العقد سيقدم طيران ناس خدمات النقل الجوي خلال استضافة الاتحاد للبطولة العربية للريشة الطائرة لعام 2024 وبالمقابل سيمنح العقد طيران ناس فرصًا تسويقية واسعة لعلامتها التجارية داخل ملاعب الاتحاد السعودي للريشة عبر عدد من نقاط الاتصال والإعلانات خلال مسابقات الاتحاد المختلفة، وعلى المنصات الإعلامية الرقمية التابعة للاتحاد.

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ووقع العقد في مقر طيران ناس في الرياض، كلٌ من مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في طيران ناس وليد بن عوضة الأحمد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، مقرن بن محمد المقرن.

مبادرات مستديمة الأثر

وبهذه المناسبة أوضح وليد الأحمد أن عقد الرعاية الجديدة تؤكد التزام طيران ناس بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع ودعم أهداف رؤية السعودية 2030، الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضة الاحترافية، لاسيما مع النهضة التاريخية التي تشهدها المملكة خلال المرحلة الحالية في الرياضة وفي جميع المجالات.

من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن: “إن استضافة البطولة العربية تعد هي الاستضافة الإقليمية الأولى للاتحاد والتي حظي بها الاتحاد خلال فترة عمل قصيرة منذ تأسيسه بعام 2014 جاء ذلك نتيجة تميز الاتحاد وتحقيقه العديد من النجاحات والإنجازات المحلية والدولية والقارية والعالمية على المستوى المؤسسي والرياضي، كما أوضح أن استضافة المملكة للبطولة العربية للريشة الطائرة ممثلة بالاتحاد السعودي للريشة الطائرة تعد من أبرز مشاريع الاتحاد ضمن استراتيجيته التي يعمل من خلالها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 باستضافة الأحداث الرياضية القارية والترويج للسياحة بالمملكة العربية السعودية ورفع نسبة ممارسي رياضة الريشة الطائرة بالمملكة”.

خدمات طيران ناس

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للريشة الطائرة هو الجهة الرسمية التي ترعى رياضة الريشة في المملكة العربية السعودية والتي تمثل المملكة محليًا وخليجيًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا وآسيويًا وعالميًا في كافة المسابقات والدورات الرياضية لرياضة الريشة الطائرة تحت مظلة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الرياضة.

هذا وقد نجح الاتحاد بتحقيق العديد من الإنجازات المحلية والدولية والقارية والعالمية حيث فاز بجائزة أفضل اتحاد بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لعام 2021، كما أن الاتحاد نجح بتحقيق العديد من الاسهامات لتطوير رياضة الريشة الطائرة ونشرها وزيادة عدد ممارسيها بالمملكة من خلال تسجيل اللعبة بأكثر من 100 نادٍ ليمارسها ما يقارب 150 ألف ممارس وممارسة.

كما أقام 120 بطولة لمختلف الفئات السنية شارك بها 1600 لاعب ولاعبة وعمل على تأهيل أكثر من 700 مدرب ومدربة للعبة بالإضافة لتأهيل 150 حكمًا وحكمة من خلال أكثر من 130 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المدربين والحكام كما أن المنتخب السعودي حظي بالعديد من المشاركات الخارجية بما يقارب 60 مشاركة حقق خلالها 24 ميدالية ملونة آسيويًا ودوليًا وإقليميًا.