شكرا لقرائتكم خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر إمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، من التبرج، وإظهار الزينة مؤكدًا أن هذا من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل.

خطبة الجمعة من المسجد الحرام

وأضاف فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام : على كل مسلم عاقل يربأ بنفسه أن يقع في الجهل بدين الله، والجهل بشرعه؛ إما علمًا أو عملًا، ولا يسعه إلا أن يكون وفق ما أراد الله على علم وبصيرة، يحرص على أن يتعلم العلم النافع ويستزيد منه، ويتفقه في الدين ولا يخالف ما يتعلمه، مشيرًا إلى أن مخالفة العلم والعمل بضده من أعظم ما نهى الله عنه.

قد يهمّك أيضاً

طلب العلم من أعظم القربات

وأشار إلى أنه إذا كان طلب العلم من أعظم القربات؛ فإن مخالفة العلم والعمل بضده من أعظم المنهيات، فلا بد للمرء من أن يعمل بعلمه وإلا لم ينفعه علمه، وكان ما تعلمه حجة عليه.

تبرج الجاهلية

كما أبطل صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر والتعاظم بالآباء فقال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ قد أذهب عنكم عُبِّيَّةَ الجاهليةِ وفخرَها بالآباءِ، إنما هو مؤمنٌ تقيٌّ، أو فاجرٌ شقيٌّ) وفي هذه النصوص الشرعية ما يبطل الأسس التي تحكم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد عند أهل الجاهلية، والقائمة على مبدأ العصبية والحمية، ويقرر قيام العلاقات على أواصر الإيمان وأخوة الدين ومن مظاهر جهلهم أيضًا وقوع نسائهم فيما نهى عنه عز وجل نساء هذه الأمة بقوله: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ أيِ المُتَقَدِّمَةِ عَلى الإسْلامِ وما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب ينكشفن وتبرز المرأة محاسنها للرجال وتبدي زينتها ولا تسترها، مبينًا أن هذه بعض مظاهر أهل الجهل الذين لا يعرفون الحق من الباطل، بينما امتن الله على نبيه أن جعله على منهاج واضح من أمر الدين ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.