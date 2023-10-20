شكرا لقرائتكم بيان قمة الرياض يطالب بوقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر بيان عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، فيما يلي نصه:

خلال قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2023م، تبادل القادة وجهات النظر، وأعربوا عن بالغ القلق حيال التطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واتفقوا على ما يلي:

1 – إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

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