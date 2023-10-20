شكرا لقرائتكم افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير بطول 4.48 كيلومترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الطرق؛ حيث يمتد طول التقاطع على مسافة 4.48 كيلومترات.

ويهدف التقاطع إلى تسهيل حركة المركبات المتجهة نحو جامعة الملك خالد ومدينة خميس مشيط ومطار أبها الدولي, وتسهم الدورانات والانعطافات للوصول إلى حي المنسك وحي المروج، والوصول إلى طريق أبها / خميس مشيط, كما يساعد هذا المشروع في تحقيق مستهدفات إستراتيجية في قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.