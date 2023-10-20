شكرا لقرائتكم لائحة مخالفات أحكام نظام الكهرباء تحدد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء “لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها”، وذلك استمرارًا لجهود الهيئة في تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة، والحد من وقوع أي مخالفات لنظام الكهرباء، حيث تشتمل اللائحة على أنواع المخالفات وآليات ضبطها والغرامات المترتبة عليها.

تحديد تكاليف الإصلاح

كما أصدر المجلس ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة بسبب المخالفة.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في حماية حقوق المستهلكين، والمرخص لهم ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة؛ بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة الكهربائية والمحافظة على موثوقيتها.

ودعت الهيئة المستهلكين والمستفيدين من الخدمات إلى الاطلاع على اللوائح والتنظيمات التي تصدرها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني .