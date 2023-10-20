شكرا لقرائتكم الجوازات تشارك في تمرين وطن 93 بقوة بشرية مزودة بأحدث الأجهزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك المديرية العامة للجوازات في التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “تمرين وطن 93″، بقوة بشرية مزودة بأحدث الأجهزة المستخدمة في مركز القيادة والسيطرة، لتعزيز المهارات الفردية والجماعية وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي، بالمنطقة الشرقية.

قدرات القطاعات الأمنية

ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.

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يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والقوات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.