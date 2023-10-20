شكرا لقرائتكم ميج تتحول لعاصفة مدارية في تغير كبير ومفاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فال خبير الطقس والأرصاد، زياد الجهني: إن هناك تغيرًا كبيرًا ومفاجئًا وأصبح من المتوقع أن تتطور الحالة المدارية ميج إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة.

وقال الجهني في تدوينة له عبر منصة إكس: تحولت الحالة المدارية تيج رسميًّا إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تقدر بـ35 عقدة، ولا يزال المسار باتجاه سواحل عمان واليمن مرورًا بجانب جزيرة سقطرى اليمنية.

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توقعات العاصفة ميج

وتشير التوقعات إلى أن هذه العاصفة ستعبر بشكل رئيسي قبالة سواحل اليمن الجنوبية الشرقية وسواحل سلطنة عمان الجنوبية الغربية، مع بقائها داخل مياه البحر دون أن تخترق اليابسة على أن تتحرك لاحقًا بزاوية حادة قبالة السواحل الجنوبية العمانية من الغرب إلى الشرق، وهذا سيزيد من خطورتها نظرًا لأن تأثيرها أثناء تحركها ببطء سيكون على طول السواحل العمانية الجنوبية.

وتصل العاصفة إلى شرق السواحل الجنوبية العمانية يوم الثلاثاء المقبل، وحتى هذه اللحظة لا يمكن اعتماد المسار المتوقع لهذه العاصفة؛ نظرًا لكثرة المتغيرات وما زالت تحت المراقبة.

الجدير بالذكر أن سقطرى تعرضت لفيضانات وكارثة كبيرة في أكتوبر 2015م عندما مر مركز الإعصار تشابالا شمال الجزيرة.