شكرا لقرائتكم ضوابط مهمة للاستفادة من تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صندوق دعم الموارد البشرية (هدف) أنه يمكن الاستفادة من برنامج تمهير بحسب ضوابط البرنامج.

ولفت هدف ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس إلى أن الضوابط منها أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة فصلين دراسيين أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

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الفرص التدريبية

وبخصوص الفرص التدريبية في تمهير، أوضح هدف أنه يمكن التقديم على أكثر من فرصة تدريبية مطروحة وقبول فرصة تدريبية واحدة، ويمكن الاطلاع على الفرص التدريبية والتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا ثم اختيار ايقونة الفرص التدريبية/ فرص التدريب.

وحول معنى (تم النشر) الموجودة تحت حالة الفرصة في برنامج تمهير، قال: إنه في حال ظهور حالة تم النشر تعني أنه تم نشر الإعلان التدريبي، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل برنامج تطوير الخريجين (تمهير) عبر الرابط التالي: هنا

نبذة عن برنامج (تمهير):

1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.