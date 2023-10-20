شكرا لقرائتكم 6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد ركن الطفل بسوق مهرجان العلا للتمور 2023، إقبالًا لافتًا من الأطفال عبر ستة أقسام تشمل الرسم الحر وتعليم الزراعة والألعاب الحركية وألعاب الكرنفال، بالإضافة إلى أقسام التصوير والحلويات ورسم الوجوه.

وحرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا “الجهة المنظمة للمهرجان” على تلبية كافة الاحتياجات المتعددة للأطفال، عبر إتاحة الفرصة لأولياء أمورهم مشاركة أبنائهم في ممارستهم للألعاب، فضلًا عن توفير الأدوات والمواد التي يحتاجها الأطفال للرسم، في حين تم استقطاب العديد من المزارع لشرح وتدريب الأطفال على كيفية الزراعة الصحيحة.

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تعزيز جهود الهيئة

وتأتي إقامة ركن الطفل تعزيزًا لجهود الهيئة وخططها الرامية إلى الإسهام في أن يكون المهرجان نقطة جذب للأسرة وأطفالهم لزيارة المهرجان وتعريفهم بأقسامه وأركانه المتعددة، حيث استوحى تصميم ركن الأطفال من بيئة العلا وتراثها والمصممة بصورة جاذبة لربط وتعريف الأطفال بتراثهم وثقافة العلا ومنتجاتها المختلفة.

يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت سوق مهرجان العلا للتمور قبل أيام، ويستمر حتى الـ11 من نوفمبر المقبل، حيث يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بجوار سوق المزارعين بالمنشية، فيما يستمرّ مزاد المهرجان حتى 28 أكتوبر الجاري في موقعه الجديد بحي العزيزية، بمشاركة أكثر من 150 مزارعًا.