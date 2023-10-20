شكرا لقرائتكم أصالة وصابر الرباعي وبرهان في مهرجان الغناء بالفصحى و”المواطن” توثق الحفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365” ثالث ليالي مهرجان الغناء بالفصحى التي قدمتها أصالة وصابر الرباعي وبرهان، حيث اجتمعوا على مسرح أبو بكر سالم لتقديم باقة من الأغنيات.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من جانب الجمهور، وسط تفاعل واضح مع المطربين الذين قدموا العديد من الأغنيات الشهيرة بأداء مميز.

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مهرجان الغناء بالفصحى

وافتتحت هيئة الموسيقى أولى حفلات مهرجان الغناء بالفصحى بدورته الثالثة في 12 من أكتوبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد الرياض، وتستمر فعاليات المهرجان حتى اليوم، الموافق 20 أكتوبر، وقد تضمن المهرجان 4 حفلات. كان قد أحيا الليلة الأولى من مهرجان الغناء بالفصحى، الفنان محمد عبده، وشاركه الغناء المطرب الكبير لطفي بوشناق وولاء الجندي.

أما الحفل الثاني فقد أحياه الفنان كاظم الساهر بمشاركة أروى السعودية، الحفل الثالث من حفلات المهرجان شارك فيه المطرب صابر الرباعي، أصالة نصري، وبرهان، 19 أكتوبر. ويختتم المهرجان بحفل للفنانين وائل كفوري، محمد ثروت، ومي فاروق.