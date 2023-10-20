شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الطرق": فتح حركة المرور على تقاطع المنسك بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الطرق.

ويمتد طول التقاطع على مسافة 4.48 كيلومترات. ويهدف التقاطع إلى تسهيل حركة المركبات المتجهة نحو جامعة الملك خالد ومدينة خميس مشيط ومطار أبها الدولي.

وتسهم الدورانات والانعطافات للوصول إلى حي المنسك وحي المروج، والوصول إلى طريق أبها / خميس مشيط, كما يساعد هذا المشروع في تحقيق مستهدفات إستراتيجية في قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.