السعودية | سلطان بروناي دار السلام يغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر الرياض اليوم، جلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام والوفد المرافق له، عقب مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، وسفير بروناي دار السلام لدى المملكة يوسف إسماعيل، ومندوب من المراسم الملكية.