السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تسلم 50.000 نسخة هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف للجبل الأسود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المصاحف الشريفة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم والبالغ عددها (50.000) نسخة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، للمشيخة الإسلامية بالجبل الأسود، وذلك بالعاصمة بودغوريتشا، بحضور المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية رفعت فيزيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين في ألبانيا غيرالمقيم في الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي، والملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك عامربن بنوان العنزي.

وأكد السفير حفظي، أن الهدية تعكس رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين اتساقاً مع رسالتها وريادتها في العالم الإسلامي، وهي امتداد للعطاء المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمسلمين في العالم أجمع.

وتعد الهدية من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، وتعنى بمتابعة وحرص من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، ويحظى البرنامج باهتمام وتقدير كبير من المسلمين بالعالم وتثمين بدور القيادة الرشيدة في دعم البرنامج.