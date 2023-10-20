شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي كانت اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر.

احداث مباراة الاتحاد والتعاون

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث حاول الفريقين منذ بداية المباراة من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الثانية والعشرين سجل كريم بنزيما الهدف الأول.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين سجل كريم بنزيما من جديد ولكن في مرماه لتصبح النتيجة هدف لكل فريق، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من المباراة حاول المدير الفني نونو سانتو من عمل أكثر من تغيير لتسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.