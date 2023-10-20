شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السقوط في فخ التعاون - تعرف على موعد مباراة الاتحاد المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في فخ التعادل أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي التعاون، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي القوة الجوية العراقي، الإثنين المقبل، في تمام السابعة مساء، في إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري أبطال آسيا.

وعلي الصعيد المحلي، سوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما ارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى 23 نقطة في المركز الثاني.