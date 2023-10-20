شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية المقبلة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الاتحاد القادمة وذلك بعد التعادل أمام التعاون في المواجهة التي كانت اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الاتحاد القادمة

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة القادمة ضد القوة الجوية يوم الأثنين المقبل الموافق 23 أكتوبر الجارى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الاتحاد والقوة الجوية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان فريق الاتحاد قد تعادل اليوم أمام التعاون بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.