شكرا لقرائتكم خبر عن “طريقة سحرية لمنع العناكب من دخول البيت”.. كيفية التخلص من العناكب في المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر العناكب واحده من المشاكل التي يواجهها الكثير من الناس في منازلهم خصوصاً من هم لديهم رهبة منها أو تصيبهم حالة من الاشمئزاز وهناك بعض الطرق الفعالة التي ستساعدك في التخلص منها بكل سهولة وتلك الكرق آمنة ويتناول المقال طرق التخلص من العناكب، ما لا يعرفه البعض أن خلال شهر أبريل حتى سبتمبر تبدأ العناكب في الانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة ولذلك يجب الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره بكثره مثل ترك الطعام مكشوف وتنظيف البيت بصفة مستمرة ويجب توخي الحذر من تلك العناكب والابتعاد عن لمسها لان البعض منها يكون خطير وسام.

كيفية التخلص من العنكبوت الأحمر



طرق التخلص من العناكب في المنزل

إذا كنت ممن يعانوا من انتشار العناكب في منزلك بشكل كبير فيمكنك الآن التخلص منها بطرق آمنة من خلال الطرق الآتية :



تكون تلك الطريقة فعاله مع عدد العناكب القليل حيث يمكنك التخلص من العناكب من خلال إزالة أكياس البيض والشباك الموجودين على سقف منزلك وإذا كان عندك العناكب كبير فيمكنك التخلص بطرق أخرى غير ذلك.



إزالة بيوت العناكب

تعتبر الكستناء واحده من الأشياء التي يكرها العناكب بشدة وتجعله يفقد الرغبة في دخول المنزل الموجوده به ولذلك يمكنك التخلص منها من خلال وضع القليل من الكستناء في زوايا المنزل أو أي مكان تتواجب به العناكب ولطردها بشكل أسرع يمكن تقسيم الكستناء إلى نصفين لتكون رائحتها أقوى.



الخل

تكره العناكب رائحة الخل لذلك يعتبر من الطرق الفعالة للتخلص من العناكب ويمكن استخدامه من خلال تخفيفه بالقليل من الماء ورشه في المناطق التي يتجمع بها العناكب أو رشه بشكل مباشر عليها ويمكن طردها من المنزل من خلال وضع القليل من الخل في طبق وتركه في غرفة مظلمة.



الخل للتخلص من العناكب

استخدام المبيدات الحشرية

هناك العديد من مبيدات الحشرات الفعالة في التخلص من العناكب ولكن يجب توخي الحذر عند استخدامها وذلك من خلال قراءة التعليمات المكتوبة عليها بشكل جيد قبل استخدامه حتى لا تسبب تسمم لأحد أفراد المنزل وإن لم تكن العناكب منتشرة بشكل كبير في المنزل فيمكنك تركها حيث أنها تقوم بالقضاء على العديد من الحشرات الغير مرغوب بها.



استخدام المبيدات الحشرية

سد الثقوب

يجب عليك أن تقوم بسد أي ثقوب موجودة في المنزل وذلك لتجنب مشكلة انتشار العناكب وسد أي مداخل في البيت مثل الشبابيك أو الصنابير وتغيير الأسلاك التالفة، لأن العناكب تتخلل جميع الأماكن حتى وإن كانت صغيرة للغاية ويفضل أن يتم تغطية المدخنة وأي فتحات تهوية بشبكة خاصة بمنع دخول الحشرات.