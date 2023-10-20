شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم القبض على قعيد المجد؟.. قعيد المجد من وين؟؟.. تفاصيل القضية كامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يتساءل الكثير من الأشخاص عن هل تم القبض على قعيد؟ قعيد المجد من وين؟ ويرجع ذلك إلى نصب قعيد على بعض الأشخاص من خلال وضعه رابطًا مزيفًا يخص مسابقة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تبين بعد ذلك أنها خدعة، لذلك نتعرف على تلك التفاصيل.

هل تم القبض على قعيد

لا يوجد أي أخبار مؤكدة حتى الآن حول صحة شائعة القبض على قعيد المجد من الشرطة السعودية، إذ تداول بعض الناشطين أن قعيد المجد لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن، وذلك لأن الإعلان الذي قام بنشره لم يكن يعلم إذا كان حقيقيًا أم لا.

لكن تصدر خبر إلقاء القبض عليه صفحات التواصل الاجتماعي وينتظر متابعيه وعشاقه الخبر المؤكد حول القبض على قعيد المجد متمنين أن يكون بخير وأن يكون هذا الأمر مجرد شائعة.

ما سبب إلقاء القبض على قعيد المجد

من خلال التعرف على هل تم القبض على قعيد ذكرت بعض المصادر أن قعيد المجد قام بوضع رابط لمسابقة من أجل ربح جهاز ايفون حديث على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

كانت تلك المسابقة تتطلب الكثير من المعلومات الشخصية من أجل الدخول، لذلك أثار الأمر ضجة كبيرة من حولها وقال البعض أنه تطبيق للعملات الرقمية، وأن هذا الرابط يستهدف سرقة المعلومات الشخصية وتهكيرها حتى يتم الاستفادة منها لأي أغراض أخرى غير لائقة بقيم الشعب السعودي.

قعيد المجد من وين

من خلال التعرف على هل تم القبض على قعيد نذكر أن قعيد المجد يرجع إلى منطقة نجد في المملكة العربية السعودية حيث إنه يرجع إلى إحدى القبائل المشهورة في المنطقة وهي قبيلة مطران.

يُذكر أن تلك القبيلة من بين القبائل الكبيرة التي تمتد في المناطق المتوسطة من المملكة مثل منطقة الحجاز ونجد كما أنها تنتشر في الكثير من المناطق الأخرى، ويُذكر أن جذور قبيلة قعيد المجد ترجع إلى قبيلة آل غطفان بن سعد.

من خلال معرفة هل تم القبض على قعيد نذكر أن قعيد المجد يبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا إذ إنه وُلد في عام 1998م في منطقة نجد بالمملكة العربية السعودية ومسلم الديانة.