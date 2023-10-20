شكرا لقرائتكم خبر عن “أصبح سهلًا”…كيفية التخلص من الرائحة الكريهة وطرق التحكم بالتعرق الزائد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يُعتبر العرق الزائد ورائحة الجسم الكريهة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وقد يكون للعرق الزائد تأثير سلبي على الثقة بالنفس والراحة الشخصية، في حين تؤثر رائحة الجسم الكريهة على التفاعلات الاجتماعية والعلاقات الشخصية، في هذا المقال سنتعرف على كيفية التخلص من العرق الزائد وجعل رائحة الجسم لطيفة من خلال عدة طرق فعّالة.

أسباب التعرق الزائد وطرق التحكم به

استخدام مضادات التعرق: يُعتبر استخدام مضادات التعرق أحد الوسائل الفعالة للتحكم في العرق الزائد، اختر مضاد تعرق يحتوي على مكونات مثل كلوريد الألومنيوم أو هيدروكسيد الألومنيوم؛ حيث تساعد هذه المكونات في تقليل إفراز العرق.

ارتداء الملابس المناسبة: اختر الملابس المصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن أو الكشمير التي تسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق، وتجنب الملابس الضيقة والمصنوعة من الألياف الاصطناعية التي تحجز الحرارة وتزيد من إفراز العرق.



الحفاظ على نظافة الجسم: اغتسل يوميًا باستخدام صابون مضاد للبكتيريا للحفاظ على نظافة الجسم وتقليل تكاثر البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم الكريهة، اهتم بتنظيف المناطق الحساسة مثل الإبطين والمنطقة العانة بشكل خاص.

تجنب المأكولات المحفزة للعرق: قد تزيد بعض المأكولات والمشروبات من إفراز العرق وتسبب رائحة الجسم الكريهة، قلل من تناول الأطعمة الحارة والمشروبات الغازية والكافيين، وزد من تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

الحفاظ على الترطيب: اشرب كَمّيَّة كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم؛ حيث إن الترطيب المناسب يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتقليل إفراز العرق.

أسباب رائحة الجسم الكريهة وكيفية التخلص منها

الاهتمام بنظافة الجسم: يجب الاهتمام بنظافة الجسم بشكل جيد للتخلص من رائحة الجسم الكريهة، اغتسل باستخدام صابون مناسب واستخدم مزيل العرق أو البخاخ المعطر بعد الاستحمام، ويفضل استخدام المنتجات ذات الرائحة اللطيفة التي تساعد على تعطير الجسم.



التخلص من الشعر الزائد: يمكن أن يؤدي وجود الشعر الزائد في مناطق مثل الإبطين والمنطقة العانة إلى زيادة تراكم البكتيريا ورائحة الجسم الكريهة، قم بإزالة الشعر بانتظام بواسطة الحلاقة أو الشمع أو الليزر للحفاظ على نظافة الجسم وتقليل الروائح غير المرغوب فيها.

استخدام منتجات العناية بالجسم المناسبة: اختر منتجات العناية بالجسم التي تحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا والعرق، مثل الصابون القوي ومزيلات العرق المعطرة، واحرص على استخدام منتجات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية الضارة التي قد تزيد من رائحة الجسم الكريهة.

تجنب التوابل القوية والأطعمة الرائحة القوية: بعض التوابل والأطعمة الرائحة القوية مثل الثوم والبصل يمكن أن تتسبب في رائحة الجسم الكريهة، قلل من استهلاكها أو ابتعد عنها قدر الإمكان لتحسين رائحة جسمك.



تجنب التوتر والقلق: قد يزيد التوتر والقلق من إفراز العرق وتسبب رائحة الجسم الكريهة، وحاول التخلص من التوتر بواسطة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق وممارسة اليوغا.

الحمامات العطرية: يمكنك استخدام الحمامات العطرية مثل الزهور أو الزيوت الأساسية لإضفاء رائحة لطيفة على الجسم، قم بإضافة بضع قطرات من الزيت العطر