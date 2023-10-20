"أخضر اليد" يواجه الصين في ثالث مواجهات تصفيات الأولمبياد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 6:35 مساءً

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يوم غد السبت 21 أكتوبر 2023م منتخب الصين عند الساعة الـ5:00 مساء، في ثالث مواجهاته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، التي تقام منافساتها على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري. ويمتلك الأخضر نقطتين في رصيده، يحتل بهما المركز الثالث للمجموعة الأولى، وذلك بعد فوزه على المنتخب الهندي في المواجهة الأولى، وخسارته أمام كوريا الجنوبية في ثاني المواجهات. ويتبقى للأخضر مواجهتان أخريان أمام منتخبَي الإمارات وقطر.

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