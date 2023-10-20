انت الان تتابع بنزيما يدخل تاريخ الاتحاد بهدف عكسي في مرمى فريقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 6:36 مساءً

دخل كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد تاريخ ناديه خلال مباراة فريقه مع نظيره التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وسجل المهاجم الفرنسي هدف التقدم لفريق الاتحاد برأسية جميلة في الدقيقة 22 قبل أن يباغت مرماه بهدف عكسي في الدقيقة 26 مهدياً هدف التعادل للتعاون. ونشرت شبكة "أوبتا" العالمية المهتمة بعالم الأرقام والإحصاءات تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) قالت فيها: "كريم بنزيما ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد يسجّل هدفاً لفريقه وهدفاً في مرماه في مباراةٍ بدوري المحترفين السعودي، بعد زياد الصحفي ضد الاتفاق في ديسمبر2021".

كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما يدخل تاريخ الاتحاد بهدف عكسي في مرمى فريقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.