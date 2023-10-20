عبر بوابة الحزم.. "كارينيو" يعود مجددًا للدوري السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 6:44 مساءً

أعلن نادي الحزم السعودي اليوم الجمعة التعاقد مع المدرب الأوروجوياني "دانيال كارينيو"؛ لقيادة الفريق الحزماوي الكروي الأول (العائد لدوري روشن السعودي للمحترفين)، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي. وحل الأوروجوياني كارينيو البالغ من العمر 60 عامًا بدلاً من البرتغالي فيليب جوفيا المقال من منصبه بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي. وبذلك يخوض كارينيو تجربته الرابعة في السعودية بعد أن تنقل بين أندية النصر والشباب والوحدة.

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