انت الان تتابع "القحطاني": اهتمام ولي العهد بالقطاع الصناعي جذب الشركات العالمية للاستثمار المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أكد المختص في القطاع الصناعي فيصل محمد القحطاني أن الحراك الصناعي في السعودية غير مسبوق وسط نظرة عالمية للسوق السعودي بأنه واعد ومبشر نظير الاهتمام الكبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالقطاع الصناعي في رؤية 2030 عبر إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض ورأس الخير وجازان بالإضافة إلى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وفي التفاصيل، أوضح "القحطاني"، أن نمو السوق الصناعي والتشريعات التي يحظى بها يشكل قوة جاذبة للاستثمار الأجنبي مع تكامل الجهود من صندوق التنمية الصناعي الذي يشجع المستثمر المحلي على الاستثمار ويقدم الفرص المتاحة لهم لمواكبة الحراك الصناعي غير المسبوق في السعودية.

وجاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات الدورة العاشرة من معرض فابكس السعودية 2023 – المعرض الدولي الرائد في المملكة للحديد والصناعات المعدنية والماكينات بالتزامن مع معرض ماك السعودية لتكنولوجيا التصنيع ومعرض الزجاج والألومنيوم.

وعن مستقبل القطاع الصناعي في السعودية، أوضح "القحطاني" أن الشركات العالمية أعادت ترتيب اهتماماتها وأصبحت تتجه نحو السوق السعودي سواء للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة أو للاستثمار لما يملكه من قوة وتماسك ومستقبل كبير وسط النظرة الإيجابية للمنظمات الدولية نحو السوق السعودي.