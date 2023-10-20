انت الان تتابع موسم الرياض يستضيف مباراة كأس السوبر التركي بين فريقَي غلطة سراي وفنربخشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 7:01 مساءً

أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركي المقرر إقامتها في 30 ديسمبر 2023، وتجمع ناديَي غلطة سراي وفنربخشة التركي، إضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة التي ستقام في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. وتأتي استضافة مباراة كأس السوبر التركي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرم القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي سيستضيفها الموسم، وتحظى بمتابعة عالمية، إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق. وبهذه المناسبة صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "يسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة السوبر التركي، وهو -بلا شك- يضم ناديَين من أكبر الأندية في تركيا وعلى مستوى أوروبا، والأكيد أنها ستكون مباراة تنافسية ومثيرة. كما تجمعنا مع الاتحاد التركي علاقة استراتيجية؛ إذ يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميًّا. وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لموسم الرياض لرعايته واستضافته هذه المباراة المميزة". يُشار إلى أن موسم الرياض سينطلق نهاية الشهر الجاري على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع لإقامة أكبر التجارب الترفيهية تميزًا حول العالم تحت شعار "BigTime".

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