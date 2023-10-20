انت الان تتابع للمشاركة في أسياد 2022.. المنتخبات السعودية تصل الصين وتبدأ تحضيراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 7:30 مساءً

وصلت المنتخبات السعودية إلى مدينة هانغتشو الصينية استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "هانغتشو 2022"، التي ستُفتتح رسميًّا بعد غد الأحد، وتستمر حتى الـ28 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 3780 رياضيًّا ورياضية من 43 دولة آسيوية. وكان في استقبال منتخبات ألعاب القوى وكرة الهدف وكرة الطاولة والتايكوندو ورفع الأثقال إدارة الوفد في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وتم توفير الحافلات لنقلهم إلى مقر السكن في القرية الرياضية. وتجرى عند التاسعة من صباح الغد السبت مراسم رفع العَلَم السعودي داخل قرية الرياضيين بمدينة هانغتشو الصينية، بحضور مدير الوفد السعودي سلطان العنزي وأعضاء الوفد. وبدأت المنتخبات السعودية تحضيراتها لخوض منافسات الدورة، وأجرى اللاعبون تدريباتهم على فترتَيْن، صباحية ومسائية.

كانت هذه تفاصيل خبر للمشاركة في أسياد 2022.. المنتخبات السعودية تصل الصين وتبدأ تحضيراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.