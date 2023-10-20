تراند اليوم : موسم الرياض يعلن عن إقامة مباراة كأس السوبر التركي بين فريقي غلطة سراي وفنربخشة .. ويحدد موعدها

صحيفة الخليج 365 : أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة عن استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركي المقرر إقامتها في 30 ديسمبر 2023، والتي ستجمع ناديي غلطة سراي وفنربخشه التركي، بالإضافة الى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة التي ستقام في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وتأتي استضافة مباراة كأس السوبر التركي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي سيستضيفها الموسم والتي تحظى بمتابعة عالمية إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق.

يشار الى أن موسم الرياض سينطلق نهاية الشهر الجاري على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم تحت شعار "Big Time".