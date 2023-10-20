شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات قوية من سانتو بعد تعادل الاتحاد أمام التعاون في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نونو سانتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تعادل فريقه أمام التعاون في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي بهدف لكل فريق.

تصريحات قوية من سانتو بعد تعادل الاتحاد

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"مواجهة كانت قوية للغاية بين الفريقين وقدمنا أداء جيد، رغم أن الشوط الأول عانينا من بعض المشاكل".

وأضاف:"فريق التعاون جيد للغاية، وتحصل على عدد كبير من الفرص للتسجيل، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل بشكل كبير وخلقنا الفرص وأنا سعيد للغاية بالنتيجة".

وأتم:"في حالة الهجوم لم نكن في أفضل حال خاصة مع افتكاك الكرة وفريق التعاون خطير للغاية ويمتلك في الهجوم ثلاثي قوي".