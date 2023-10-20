شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطو نحو التأهل لقبل نهائي الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلي من التعادل الإيجابي أمام سيمبا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي.

يأتي ذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دار السلام بمعدل فريق سيمبا، ليقترب الأهلي خطوة إضافية نحو التأهل للدور قبل النهائي من البطولة.

حيث يكفي الأهلي التعادل بأي نتيجة أقل من 2/2، أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور القادم، وانتظار الفائز من مواجهة بيترو أتليتكو وصن دواينز في الجهة الآخري.

في حين لم يفقد فريق سيمبا الأمل، حيث يبحث الفريق التنزاني علي تأهل تاريخي عن طريق الفوز علي الأهلي بأي نتيجة للعبور للدور فبل النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا القادمة

هذا ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سيمبا يوم الثلاثاء القادم، في إياب دور الربع نهائي من منافسات الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.