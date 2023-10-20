شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر يشيد بمستوي الأهلي أمام سيمبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الفرنسي أرسين فينجر، المدرب الأسطوري السابق لنادي أرسنال،علي الإشادة بالمستوى الكبير للفرق الأفريقية والتنظيم الرائع للدوري الأفريقي داخل تنزانيا، حيث أكد أنه سعيد بهذا التطور الذي وصلت إليه أندية القارة السمراء.

وتابع فينجر:" الأهلي كان مميزا للغاية أمام سيمبا، لقد قدم أداءا رائعا، ولكنه أهدر العديد من الفرص التي أضاعت من الفريق تحقيق الفوز في تلك المواجهة ".

وواصل:" مواجهة الفريقين في المباراة الإفتتاحية بشكل عام كانت طيبة للغاية، أعتقد أن الدوري الأفريقي سيكون ناجحا بشكل كبير في المواسم القادمة ".

الجدير بالذكر أن فينجر قد تواجد في المباراة بالمقصورة الرئيسية في دار السلام معقل فريق سيمبا، حيث حرص علي تلبية الحضور ومشاهدة المباراة.

الأهلي يقترب من التأهل للدور القادم

وتعد نتيجة التعادل الإيجابي التي أنتهت له مباراة الأهلي وسيمبا في صالح الفريق الأحمر بشكل كبير، خاصة أن مواجهة العودة ستقام في القاهرة، ويكفي الأهلي تحقيق الفوز بأي نتيجة.