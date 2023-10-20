شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة العودة ببن الأهلي وسيمبا بالدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة الأهلي المثيرة أمام سيمبا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي في نسخته الأولي.

حيث تمكن الأهلي من التقدم في الوقت القاتل من شوط اللقاء الأول، قبل أن يعود الفريق المستضيف سيمبا بشكل قوي في شوط اللقاء الثاني ويسجل هدفين متتاليين.

في الوقت الذي نجح فيه الأهلي من إدراك التعادل سريعا، لمحاولة كلا من الفريقين إحراز هدف الفوز لفريقه، قبل أن تبوء جميع المحاولات بالفشل وينتهي اللقاء بالتعادل بين كلا الناديين.

هذا ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سيمبا يوم الثلاثاء القادم في ستاد القاهرة، في مواجهة العودة للدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فرص الأهلي للتأهل للدور القادم

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أقل من 2/2، لضمان التأهل للدور القادم، وحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.