تراند اليوم : دراسة علمية أمريكية تكشف مفاجأة عن تأثير البيض المسلوق عند تناوله صباحا بانتظام !

صحيفة الخليج 365 : كشفت نتائج دراسة علمية أن تناول البيض المسلوق في الصباح بانتظام يمكن أن يزيد متوسط العمر المتوقع.

وقالت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصم، أن نتائج دراسة علمية، أجراها علماء أمريكيون، أظهرت أن أفضل حمية غذائية هي تلك المحتوية على تناول ثلاث بيضات كاملة، حيث اتضح لهم أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتحسن حالة القلب والأوعية الدموية. كما ان تناول البيض يوميا يمنع تطور تصلب الشرايين بفضل ارتفاع مستوى الكوليسترول "الجيد".

ولم تحدد الدراسة الشكل الذي تناول فيه المشاركون البيض- مسلوق أم مطهي على البخار، وتناولوها كاملة.

وتضيف بافلوفا أن صفار البيض غني بمواد ومركبات مغذية نشطة بيولوجيا، تحسن عملية التمثيل الغذائي واستقلاب الدهون ووظيفة منظومة المناعة.