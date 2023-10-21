تراند اليوم : شاهد: أول صور للمحتجزتين الأميركيتين اللتين أعلنت حماس عن إطلاق سراحهما

صحيفة الخليج 365: أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لديها، منذ الهجوم المباغت الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام "استجابةً لجهودٍ قطرية أطلقنا سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، ولنُثبِت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الأم وابنتها وصلتا إلى مصر. ولديهما جنسية إسرائيلية أميركية مزدوجة.

وانتشرت صورة للأسيرتين الأمريكيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس، كما تم تداول صورة أخرى لهما قبل احتجازهما.