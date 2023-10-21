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تراند اليوم : وزير الخارجية الأمريكي: واجب إسرائيل الدفاع عن نفسها وينبغي تنفيذ العملية البرية وفق القانون الدولي

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صحيفة الخليج 365 - وكالات : قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه من واجب إسرائيل الدفاع عن نفسها، وينبغي تنفيذ العملية البرية وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي إن "حماس تتحمل مسؤولية الأميركيين المحتجزين لديها".

وأعرب المسؤول الأميركي عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن محتجزتين أميركيتين.

وأفاد بيان صادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إن "مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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