تراند اليوم : "بدي ماما" .. شاهد: طفلة فلسطينية تبكي وتصرخ داخل مستشفى تبحث عن والدتها التي فقدتها في القصف الإسرائيلي على غزة

صحيفة الخليج 365 : وثق فيديو متداول انهيار طفلة فلسطينية وحرقة قلبها على فقدان والدتها إثر القصف الإسرائيلي على غزة.

وكانت الطفلة داخل إحدى المستشفيات تبكي وترجف من الخوف وتتحدث لأحد الأشخاص الذي وقف معها ليساعدها وكانت تقول : "بدي ماما وين ماما" ليرد عليها الرجل: خلاص بنجيب لك اياها.

وأظهر الفيديو الطفلة التي كانت حافية القدمين تدور داخل المستشفى بحثا عن والدتها المفقودة ، وتنظر في وجوه من في المستشفى أملا منها أن تجد والدتها أو تجد من يخبرها عنها وكانت تردد " وين ماما" موضحة أن والدتها تدعى حياة.