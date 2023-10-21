تراند اليوم : أول تعليق من المخابرات الفرنسية بشأن مصدر الانفجار الذي وقع في مستشفى المعمداني في غزة

صحيفة الخليج 365: قالت مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية يوم الجمعة إن الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة لم يكن بسبب ضربة صاروخية إسرائيلية بل على الأرجح بسبب خطأ في إطلاق صاروخ فلسطيني.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 471 شخصا قتلوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي المعمداني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.