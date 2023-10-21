تراند اليوم : أسلحة غير اعتيادية .. شاهد: طبيب فلسطيني يكشف عن خطورة الإصابات بين مصابي وقتلى القصف الإسرائيلي

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب فلسطيني ، عن خطورة الإصابات بين مصابي وقتلى القصف الإسرائيلي على الأهالي في قطاع غزة ، وقال :" الأسلحة تستخدم لأول مرة وتؤدي لحروق خطيرة ".

وأوضح الطبيب في مقطع فيديو : مضاعفات الإصابات كثيرة جدا ونسبة الوفيات 100% ".

وتابع: "يجب إيقاف هذه الحرب وهذه الإبادة ، هؤلاء مدنيين ماكثين في بيوتهم ليس لهم علاقة بالموضوع لا العسكري ولا السياسي ولا أي شيء ، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيقاف هذه الحرب ".

واستطرد: يتم استخدام أسلحة غير اعتيادية.. لأول مرة نرى إصابات مثل هذه حروق من الدرجة الرابعة إصابات مباشرة بكل الجسم .