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تراند اليوم : أسلحة غير اعتيادية .. شاهد: طبيب فلسطيني يكشف عن خطورة الإصابات بين مصابي وقتلى القصف الإسرائيلي

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صحيفة الخليج 365: كشف طبيب فلسطيني ، عن خطورة الإصابات بين مصابي وقتلى القصف الإسرائيلي على الأهالي في قطاع غزة ، وقال :" الأسلحة تستخدم لأول مرة وتؤدي لحروق خطيرة ".

وأوضح الطبيب في مقطع فيديو : مضاعفات الإصابات كثيرة جدا ونسبة الوفيات 100% ".

وتابع: "يجب إيقاف هذه الحرب وهذه الإبادة ، هؤلاء مدنيين ماكثين في بيوتهم ليس لهم علاقة بالموضوع لا العسكري ولا السياسي ولا أي شيء ، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيقاف هذه الحرب ".

واستطرد: يتم استخدام أسلحة غير اعتيادية.. لأول مرة نرى إصابات مثل هذه حروق من الدرجة الرابعة إصابات مباشرة بكل الجسم .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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