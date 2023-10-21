السعودية | ضبط 127 مخالفة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية، شملت “قطع السياج، ودخول الخليج 365 المحظورة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والرعي الجائر بالإبل والأغنام “.

وتراوحت قيمة المخالفة من 500 ريال – 50,000 ريال ،وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقاً لنظام البيئة.

يُذكر أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظاً علة الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من الاختلال البيئي، وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.