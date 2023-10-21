السعودية | رئيس جمهورية الفلبين يغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر الرياض اليوم، فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق له، عقب مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية الفلبين لدى المملكة روميل أريمان روماتو، ومندوب من المراسم الملكية.