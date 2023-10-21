شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة انتخابات الزمالك.. تعرف على مجلس إدارة الزمالك الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهى نتائج انتخابات نادي الزمالك والتي كانت يوم أمس الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجارى.

تعرف على مجلس إدارة الزمالك الجديد

تمكن المرشح حسين لبيب من الفوز بمعقد رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة وذلك بعد التفوق على كلًا من ميرفت السيد احمد وعمر هريدي والكابتن فاروق جعفر وأخيرًا ماجد فاروق الحنبلي.

وتمكنت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب من تحقيق الفوز في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك حيث كانت منافسة قوية على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الفارس الأبيض.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد على النحو التالى:

حسين لبيب - منصب الرئيس.

هشام نصر - منصب نائب الرئيس.

حسام المندوه - أمين الصندوق.أحمد سليمان - عضو فوق السن.

هاني شكري - عضو فوق السن.

هاني برزي - عضو فوق السن.

حسين السيد - عضو فوق السن.

عمرو أدهم - عضو فوق السن.

محمد طارق - عضو فوق السن.

أحمد خالد حسانين - عضو تحت السن

رامي إبراهيم نصوحي - عضو تحت السن.

نيرة الأحمر - عضو تحت السن.