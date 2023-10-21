شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا.. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" يحسم الجدل بشأن استضافة السعودية مونديال 2034 والان مع التفاصيل

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