شكرا لقرائتكم خبر عن إليك طريقة عمل الكيك الاسفنجية الاقتصادية في البيت.. خطوات التحضير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

طريقة عمل الكيك الاسفنجية، تعد طريقة عمل الكيك الاسفنجية من أهم الأمور التي تبحث عنها السيدات هذه الأيام ولكن بشكل اقتصادي، حيث أن هذه الأيام ترتفع أسعار البيض والخامات المكونة للكيكة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل السيدات تبحث عن طريقة موفرة لتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطريقة تجعلها هشة اسفنجية مثل التي يتم شراؤها من الخارج ولكن بشكل اقتصادي، الجدير بالذكر هو أن ذلك الكيك يحتاج إلى طريقة وخطوات ثابتة من أجل إعداده بشكل ناجح ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى متابعة المقال التالي..

خطوات تحضير الكيك الاسفنجية فى المنزل

هناك عدة خطوات بسيطة يمكنكم اتباعها من أجل تحضير الكيك الاسفنجية بكل سهولة وهي كالتالي:

المكونات:

كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ثلاث بيضات مع فصل الصفار عن البياض.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة ملح.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة التحضير:

عليك بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ومن ثم وضع بياض البيض بها مع الخل.

ونخفقهم جيدًا على أن نضيف نصف كمية السكر بشكل تدريجي.

استمري بالضرب حتى تحصلين على قوام هش كريمي ذو لون أبيض فاتح.

بعد ذلك قومي بوضع صفار البيض مع اللبن واخفقي جيدًا ومن ثم يوضع الزيت وبعدها بقية السكر ونخفق باستمرار.

أضيفي الفانيليا حتى يصبح الخليط ذو رائحة جيدة.

نحضر وعاء صفار البيض ونقوم بوضع المكونات الجافة به الدقيق والملح، ومن ثم نخفقهم جميعا وبعد ذلك نضع بياض البيض.

قومي بخفق كافة المقادير معًا حتى تحصلين على قوام رائع هش ومن ثم احضري صينية مدهونة بالزيت وقومي بوضع الخليط بها.

يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة على أن يكون ساخن قليلا ومن ثم تدخل الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد أن تتأكدي من نضج الكيك قومي بإخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد ومن ثم تقطع وتقدم وبالهنا.