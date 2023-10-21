تراند اليوم : شاهد.. قائدو المركبات يطاردون سيارة آيس كريم تبث مباراة الهلال والخليج عبر شاشة تلفزيونية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام قائدي المركبات بمطاردة سيارة آيس كريم تبث مباراة الهلال والخليج عبر شاشة تلفزيونية.

وأظهر الفيديو المتداول، بث المباراة عبر شاشة في خلفية سيارة الآيس كريم، فيما يسير خلفها عدد من قائدي السيارات لمتابعة المباراة.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل، وعلق مغرد قائلا:" المفروض يخالفون هذا يسبب حوادث"، وتابع مغرد:" طريقة خطأ مليون في المئة وقد يسبب مشكلة بالطرق".

الجدير بالذكر فاز فريق الهلال على الخليج بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم "الجمعة" على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.