تراند اليوم : مصر: صيدلي يهتك عرض النساء داخل صيدليته بالقاهرة ..وطليقته تكشف مفاجأة بشأن ما فعله مع ابنتهما

صحيفة الخليج 365: ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على صيدلي متهم بهتك عرض سيدات وأطفال داخل صيدليته وتصويرهم بكاميرات المراقبة والاحتفاظ بمقاطع الفيديو على جهاز لاب توب خاص به.

وقالت طليقة المتهم، أنها اكتشفت بالصدفة خيانة طليقها وقيامه بهتك عرض سيدات داخل الصيدلية الخاصة به من خلال مقاطع مصورة تحصلت عليها من جهاز الحاسب الآلي الخاص به. حسب "القاهرة 24".

كما اتهمت طلبقها بهتك عرض ابنتها وممارسة الفحشاء معها حينما كانت تبلغ من العمر 7 سنوات حتى وصلت إلى عمر 10 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليهم بأن أوهمهن بالكشف عن حالتهن الصحية داخل الصيدلة محل عمله، فيكشف عنهن عوراتهن ويتحسس أجسادهن وأماكن عفتهن قاصدا من ذلك هتك عرضهن.

وتم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات .