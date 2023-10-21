تراند اليوم : ركبوا عسيب النخل ورددوا "الله أكبر".. شاهد: السدحان يروي قصة قديمة حدثت مع أبنائه بعد عودتهم من درس تحفيظ القرآن في مسجد

صحيفة الخليج 365: روى الفنان عبدالله السدحان، قصة قديمة حدثت لأطفاله بعد خروجهم من درس تحفيظ القرآن بأحد المساجد القريبة من منزله.

وقال السدحان:مجموعة من أبنائي كانوا يذهبون إلى درس تحفيظ القرآن في مسجد قريب من المنزل في ظل مرحلة غير متوازنة.

وأضاف: عندما خرجت من باب المنزل رأيتهم قادمين ماسكين العسيب "ورق النخل" وراكبين عليه كأنه خيل ومعهم عصا كأنها سيف ومروا من أمامي من دون الانتباه لي ويرددون "الله أكبر.. الله أكبر" في مشهد مشابه للجهاد.

وأكمل: الأبناء كانوا يحملوا أوراق النخيل ويصيحوا "الله أكبر" فأمسكتهم وقلت لهم:" تحاربون من؟".

وأشار في آخر حديثه إلى أن ماحدث كان في مرحلة سابقة وانتهت، مبينا أنه قام بمعاقبتهم جسديا داخل المنزل.