تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة نحو ملاعب العالم اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الحالي مع عودة الدوريات بعد التوقف الدولي.

وتأتي أبرز المواجهات مباراة ليفربول ضد إيفرتون، وتشيلسي مع أرسنال، ومانشستر سيتي مع برايتون فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتأتي مباريات اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



ليفربول× إيفرتون- الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث ×وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد× بيرنلي- الساعة 5 مساءً

نوتينجهام فورست× لوتون تاون- الساعة 5 مساءً

مانشستر سيتي× برايتون- الساعة 5 مساءً

نيوكاسل يونياتد× كريستال بالاس- الساعة 5 مساءً

تشيلسي× أرسنال- الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR

مانشستر يونايتد× شيفيلد يونايتد- الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال سوسيداد x ريال مايوركا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي x ريال بيتيس – الساعة 5:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية x ريال مدريد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



هيلاس فيرونا x نابولي – الساعة 4 عصرًا

تورينو x إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً

ساسولو x لاتسيو – الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني



دارمشتات × لايبزيج- الساعة 4:30 مساءً

فرايبورج × بوخوم- الساعة 4:30 مساءً

هوفنهايم × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 4:30 مساءً

يونيون برلين × شتوتجارت- الساعة 4:30 مساءً

فولفسبورج × باير ليفركوزن-الساعة 4:30 مساءً

ماينتس 05 × بايرن ميونخ- الساعة 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة 6 مساءً

نيس x أولمبيك مارسيليا – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري التركي



بينديك سبور× قونيا سبور- الساعة 4 عصرا

جالاتا سراي× بشتكاش- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



النصر ×ضمك – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 SD

الحزم × الرائد- الساعة 6 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الشباب × الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الأهلي × الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD



مواعيد مباريات الدوري المصري



بلدية المحلة× الاتحاد السكندري- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

الزمالك× سموحة- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

إنبي× البنك الأهلي - الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري التونسي



البنزرتي× الترجي- الساعة 3 عصرا

الاتحاد المنستيري× الصفاقسي- الساعة 4:30 مساء