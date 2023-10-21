تراند اليوم : شاهد: جعفر الموسوي يكشف تفاصيل لقائه بصدام حسين داخل سجنه.. وسر الحصوتين الذي أوصاه بأن يرسلهما لأم عدي

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية العراقية العليا "جعفر الموسوي"، تفاصيل لقاء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في سجنه.

تصرف عفوي

وقال الموسوي خلال برنامج شهادات خاصة، بقناة UTV، إن زيارته كانت ليلا وأختار جانبا من القاعة للجلوس وأثناء ذلك سقطت قطرات مطر اختلطت بالتراب ولحقت بقميصه فتفاجأ بـ صدام وهو يقوم بتنظيفه بيده ويمسح على ملابسه، مشيرا إلى أنه أندهش من تصرفه العفوي.

وأضاف بأن صدام كان يستقله وكأنه داخل منزله، مشيرا إلى أنه بعد الجلوس أخبر الرئيس العراقي السابق بأن سبب قدمه ما ذكره بأنه يتعرض للتعذيب داخل السجن.

ورد صدام عليه بأنه لم يتعرض للتعذيب بالمعنى المفهوم وإنما عندما أجرى عملية "فتاق" لم يأخذ فترة نقاهة مناسبة.

سر الحصوتين

وخلال اللقاء أحضر صدام له "حصوتين" وأوصاه بأن يرسلهما لأم عدي وعندما استفسر عن معنى الحصوتين أخبره بأن هذه رسالة قديمة مع زوجته منذ أيام الصبا حتى تتذكر موضوع معين.