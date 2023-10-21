شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ضباب على المدينة المنورة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد تكون ضبابي خفيف تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظة ينبع ومركز الرايس، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

الطقس في مناطق السعودية

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وبين أنها تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.