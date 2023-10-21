تراند اليوم : أول تعليق من البيت الأبيض على تصريح "بايدن" بشأن الهجوم البري لإسرائيل في غزة

صحيفة الخليج 365: تراجع البيت الأبيض عن تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن، مفاده أن إسرائيل يجب أن تؤجل هجومها البري المتوقع في غزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

العملية البرية

وسأل مراسل بايدن، خلال صعوده على متن طائرة الرئاسة في وقت سابق، عما إذا كان ينبغي على إسرائيل تأجيل العملية البرية في غزة، فأجاب: "نعم".

الغزو البري

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي "لم يسمع السؤال عن تأجيل إسرائيل الغزو البري، وكان يعتقد أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن"، لافتا: "كان الرئيس بعيدا.. ولم يسمع السؤال".

إطلاق سراح الرهائن

وتابع البيت الأبيض: "السؤال بدا وكأنه هل ترغب في رؤية المزيد من الرهائن يطلق سراحهم؟.. ولم يكن يعلق على أي شيء آخر".