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ضبط 127 مخالفة في محمية الإمام تركي بن عبد الله

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واس - رفحاء  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية.

شملت "قطع السياج، ودخول المناطق المحظورة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والرعي الجائر بالإبل والأغنام ".

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

وتراوحت قيمة المخالفة من 500 ريال - 50,000 ريال، وطبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.

يشار إلى أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من الاختلال البيئي.

ويأتي هذا تحقيقًا لرؤية 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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