شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 127 مخالفة في محمية الإمام تركي بن عبد الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية 127 مخالفة داخل نطاق المحمية.

شملت "قطع السياج، ودخول المناطق المحظورة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والرعي الجائر بالإبل والأغنام ".

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

وتراوحت قيمة المخالفة من 500 ريال - 50,000 ريال، وطبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.

يشار إلى أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من الاختلال البيئي.

ويأتي هذا تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.